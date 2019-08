Siracusa, nascondeva in auto 120 grammi di cocaina: arrestato

Nascondeva in auto 120 grammi di cocaina. La scoperta dei Carabinieri, a seguito di una perquisizione dell'auto sulla quale viaggiava G.A., 28enne, siracusano, operaio edile, incensurato.

L'uomo è stato arrestato nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio.

La droga, sottoposta a sequestro, era chiusa in una confezione di cellophane contenente a sua volta 4 involucri sigillati con all’interno 30 grammi ciascuno di cocaina ancora in pietra non divisa in dosi.

La vendita dello stupefacente al dettaglio avrebbe fruttato circa 12.000 euro. Il 28enne è stato sottoposto ai domiciliari