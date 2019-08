Siracusa, nessuna autopsia sul corpo dei 2 coniugi morti nell'incidente sulla SS115

Non sarà effettuata alcuna autopsia sui corpi dei due coniugi 60enni, morti nel grave incidente stradale che si è verificato ieri sera intorno alle 20,30 sulla SS 115 all'altezza dell'incrocio di contrada Cozzo Villa. Ai familiari è già stato consegnato il nulla osta per poter effettuare i funerali.

Lo scooter su cui la coppia viaggiava, secondo la prima ricostruzione dei Vigili urbani che hanno effettuato i rilievi sul posto, viaggiava in direzione del capoluogo, mentre la Station Wagon con cui il mezzo a due ruote si è scontrato, procedeva in senso opposto, verso Santa Teresa Longarini. Per ragioni che sono al vaglio degli inquirenti i due mezzi si sono scontrati in un frontale.

Tanti e gravi i traumi riportati nell'ampatto, che hanno reso inutile ogni tentativo di rianimazione posto in essere dai sanitari del 118, giunti in forze sul posto.

La Procura ha aperto un'inchiesta: al 40enne che era alla guida dell'auto pare sia stata ritirata la patente.