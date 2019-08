Siracusa, Foti: "Rimuovere o mettere in sicurezza i pali in cemento per pubblica illuminazione"

"Predisporre al più presto ed inserire nel Bilancio pluriennale 2019/2021 degli emendamenti per la rimozione, messa in sicurezza e/o sostituzione dei pali in cemento armato a servizio della pubblica illuminazione".

La richiesta avanzata al Consiglio comunale è a firma di Alfredo Foti Dirigente Provinciale PD Siracusa.

"I pali in questione sono visibilmente ammalorati e dagli stessi troppo spesso cadono pezzi di copriferro cementizio pericolosi per la pubblica incolumità. - dice Foti - Lo stato di abbandono è evidente ed il perdurare dello stesso rischia di minare con il passare del tempo la struttura nella sua interezza"