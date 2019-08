Siracusa, asili nido: se ne parla il 12 agosto in commissione

Si riunirà lunedì 12 Agosto la II commissione consiliare per discutere sull’apertura degli asili nido.

La richiesta alla presidente Pamela La Mesa è giunta da parte dei consiglieri Federica Barbagallo, Ezechia Paolo Reale e Giovanni Boscarino.

I consiglieri hanno richiesto la partecipazione all’incontro dell’assessore e del dirigente di settore, per avere chiarimenti sulla redazione del bando di gara per l’affidamento del servizio e sui tempi di pubblicazione previsti.