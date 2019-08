Siracusa, pubblicata la gara per progetto di riduzione del rischio idrogeologico

Pubblicata dal Comune di Siracusa la gara per la progettazione delle opere per la riduzione del rischio idrogeologico dei Pantanelli.

Finanziata grazie ai fondi in carico al “Commissario regionale per il rischio idrogeologico”, permetterà all’Ente di dotarsi del progetto esecutivo per intervenire sull’area alla periferia sud della città dove ci sono canali ormai danneggiati. Il progetto, per il quale sono stati stanziati 250mila euro, conterrà anche il collegamento con il canalone di gronda di viale Epipoli.

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa che dovrà tenere conto non solo del ribasso ma anche della qualità del progetto sotto diversi profili, compreso quello dell’innovazione tecnologica. Potranno partecipare singoli professionisti anche in associazione. La scadenza per le istnze di partecipazione è fissata al 26 settembre.

La disponibilità di un progetto esecutivo permetterà al Comune di partecipare ai prossimi bandi regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione delle opere di riduzione del rischio idrogeologico a Pantanelli.