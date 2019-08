Avola, calcolo Tari: Macauda: "Affermazioni non vere del Meetup"

“Un allarmismo inutile nato, evidentemente, dalla mancanza di conoscenza, da parte dei membri del meetup, relativo all’utilizzo del software usato per calcolare i tributi". Così il responsabile dell'Ufficio tributi, Carmelo Macauda, replica alle affermazioni del Meetup di Avola su presunte anomalie nel calcolo della tassa sui rifiuti.

"Non è possibile tollerare affermazioni così gravi , che tra l’altro fanno di continuo e creano inutile scompiglio. Quanto da loro scritto in questo comunicato non non risponde a verità, anzi - prosegue Macauda - mi preme sottolineare il risparmio del quale usufruiranno i cittadini. Non corrisponde a verità il doppio computo asserito da loro. il tributo provinciale viene calcolato sul netto dell'importo derivante dal costo del servizio e detratti i ricavi. Tale importo nella misura stabilita dalla provincia quale tributo viene calcolato dal sistema per singolo contribuente.