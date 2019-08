Palermo, la deputata Cannata firma un ddl per sostegno economico ai malati oncologici

Sostegni economici ai malati oncologici. A firmare il ddl, in linea con l’emendamento al collegato alla legge di stabilità del 2019 della VI commissione Sanità all’Ars, l’On. Rossana Cannata.

All'interno del ddl inserito il contributo per l’acquisto di protesi tricologiche e il sostegno fino al 60% per le spese di viaggio sostenute dai residenti nelle Isole e negli arcipelaghi della Sicilia affetti da patologie oncologiche.

Il disegno di legge istituisce inoltre una giornata regionale dedicata alla prevenzione oncologica al fine di diffondere consapevolezza sul tema.

“Sono convinta che sul sostegno ai malati oncologici non si fa mai abbastanza - dichiara l’On. Rossana Cannata di FdI.