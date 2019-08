Rosolini, premiati al Comune gli studenti centisti

Consegnati, questa mattina,gli attestati ai 10 studenti del 1° Istituto Superiore “Archimede” di Rosolini che hanno superato gli esami di maturità conseguendo il voto di 100/100. I giovani hanno ricevuto una pergamena personalizzata con il loro nome e dei libri. Gli studenti che hanno ottenuto il massimo punteggio al diploma di maturità sono: Giuseppe Calabrese, Chiara Paternò, Renata Savarino, Mariachiara Giunta, Giuliana Raimondo, Salvatore Galazzo e Rizza Nina per il Liceo; Salvatore Bonomo, Giuseppe Giannone e Pietro Franzò per l’ITIS.

"Ci siamo voluti congratulare con i ragazzi e le ragazze per il grande risultato ottenuto frutto di anni di impegno quotidiano e di grande dedizione come anche con coloro che, pur non avendo raggiunto il massimo dei voti, hanno dimostrato amore per l’istituzione scolastica" - hanno dichiarato il Sindaco Incatasciato e l’Assessore Guarino.