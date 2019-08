Canicattini Bagni, firmato protocollo d'intesa tra i sindacati dei pensionati e AOD ''Valle dell'Anapo''

Siglato stamane il protocollo di intesa fra l'AOD (area omogenea distrettuale) dei Comuni Iblei (Canicattini, Palazzolo, Ferla, Cassaro, Buccheri, Buscemi, Sortino) e le categorie dei pensionati SPI Cgil, FNP Cisl e UILP Uil di Siracusa. L'obiettivo è quello di concretizzare una collaborazione che aiuti a migliorare i servizi diretti alle fasce più vulnerabili della popolazione,ovvero gli anziani e i non autosufficienti, ma che supporti anche interventi e iniziative comuni a favore dei cittadini e delle famiglie.

Tra i punti centrali dell'intesa: la necessità per gli Enti Locali di avere adeguate risorse, da reperire anche attraverso una efficace politica di contrasto dell’evasione fiscale, il bisogno del potenziamento e della razionalizzazione dei servizi territoriali per garantire un‘offerta più adeguata per combattere la povertà e il disagio economico e sociale; l'utilizzo dell‘Isee per assicurare l’equità nell’accesso ai servizi e una attenta programmazione territoriale che tenga conto dei bisogni sociali.