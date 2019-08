Alla Sicula Leonzio l'attaccante Facundo Lescano

La Sicula Leonzio ha acquisito a titolo definitivo dal Parma il diritto alle prestazioni sportive di Facundo Lescano, nato a Mercedes (Argentina) il 16/08/1996.

Attaccante centrale, cresciuto calcisticamente tra Genoa e Torino (con cui ha anche esordito in Serie A), inizia il suo percorso in Serie C con la maglia del Melfi nel 2015. Poi le esperienze con Monopoli, Igea Virtus (Serie D), Robur Siena, Sportclub Telistar (in Serie B olandese) e Potenza. Per Lescano si tratta di un ritorno in bianconero, colori che ha indossato nella seconda metà della stagione 2017/18 disputando 18 gare e segnando 3 gol.

Facundo Lescano, già a disposizione di Vito Grieco nel ritiro di Zafferana Etnea, ha firmato un contratto biennale.