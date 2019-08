Siracusa, i consiglieri Buonomo, Buccheri e Costantino sposano la causa ambientalista e aderiscono ai Verdi

La notizia era già stata annunciata durante lo scorso consiglio comunale, ma ormai è ufficiale: i consiglieri Salvo Costantino, Andrea Buccheri e Michele Buonomo aderiscono ai Verdi. Questa mattina, in sede di conferenza stampa, hanno illustrato le motivazioni della scelta, legate a politiche di riconversione green anche del polo industriale.

I tre sono stati eletti alle scorse elezioni comunali con la lista Siracusa 2023, in sostegno dell'attuale sindaco Francesco Italia, al quale anche oggi hanno riconfermato il loro appoggio.

Dalle parole dei tre, pare che ci sia una volontà di rilanciare il partito nel Siracusano, con buona pace di Peppe Patti, da sempre all'interno del partito, che si è stretto in un "no comment". Non si tratta, però, di silenzio assoluto perchè pare che vorrà comunque dire qualcusa su questa notizia che certamente ha sorpreso un po' tutti anche all'interno del Consiglio comunale.

Ad appoggiare la scelta dei tre consiglieri comunali, già componenti del gruppo consiliare Democratici per Siracusa, anche il primo cittadino che ha avuto solo parole di elogio per la mission del partito ed ha ricordato le iniziative messe in campo dall'Amministrazione nell'ottica di una città sempre più sostenibile.