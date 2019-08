Floridia, 4 anni e 4 mesi per reati contro la persona e stupefacenti

Dovrà scontare 4 anni e 4 mesi di reclusione in carcere poiché ritenuto responsabile di reati contro la persona ed in materia di stupefacenti, commessi a Floridia nel periodo luglio 2007 - ottobre 2008. In manette è finito Tonino Faraci 50 anni, arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un ordine pena emesso dalla Corte d’Appello di Catania.