Siracusa, spettacoli classici: numeri da record per la Stagione 2019

Numeri da record registrati per la Stagione 2019 al Teatro Greco di Siracusa con le tre produzioni teatrali, dal 9 maggio al 6 luglio, Elena con la regia di Davide Livermore, Le Troiane dirette da Muriel Mayette-Holtz e la commedia Lisistrata per la regia di Tullio Solenghi, e due eventi unici, la serata speciale con Luca Zingaretti e il concerto di Ludovico Einaudi.

Sono stati 157.640 gli spettatori, in 48 repliche, che hanno assistito agli spettacoli classici (20 mila in più rispetto al 2018), un record assoluto in 105 anni di storia dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Se agli spettatori delle rappresentazioni classiche e della serata speciale con Luca Zingaretti si somma il pubblico che ha gremito il Teatro Greco di Siracusa per il concerto di Ludovico Einaudi si arriva a 162.590 spettatori.

Resta alto anche il numero di giovani con 31.786 studenti presenti.

Alle produzioni teatrali e al concerto di Einaudi bisogna poi aggiungere tutti gli eventi che nel corso della Stagione hanno rafforzato il legame tra la Fondazione Inda e la città.