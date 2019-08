Augusta, controlli straordinari sulla SS 114: 7 denunce

Servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri di Augusta, mirato a rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e soprattutto alle violazioni al codice della strada, nell’ambito della campagna “adotta una strada” e “bimbi in sicurezza” espletati principalmente sulla S.S. 114 “Orientale Sicula”.

Quattro giovani sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di alcool, Un 39enne, augustano e un 18 enne, melillese, a seguito di perquisizione veicolare e personale, sono stati trovati in possesso di 26 grammi di marijuana pe sono stati deferiti, così come un siracusano trovato in possesso di un’arma bianca che è stata sequestrata dai Carabinieri, con denuncia per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.