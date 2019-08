Priolo, omicidio Boscarino: arrestato Fabio De Simone per estorsione alla madre della vittima

Agenti del Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo hanno eseguito un’ordinanza del G.I.P. di Siracusa di applicazione della custodia cautelare in carcere e l’esecuzione di un sequestro preventivo nei confronti di De Simone Fabio, di 44 anni, nonché il sequestro preventivo dei beni nei confronti di altri due soggetti.

L’odierna misura cautelare scaturisce dalla riunione di più procedimenti penali. Il sequestro preventivo dei beni è stato disposto a carico della costruzione dell’immobile destinato a civile abitazione di De Simone e della moglie (violazione dei sigilli, furto aggravato di beni destinati a pubblica utilità, intestazione fittizia di immobile, abusivismo edilizio).

La misura cautelare della custodia in carcere scaturisce dalle indagini sull’omicidio di Boscarino Alessio. L’Autorità Giudiziaria ha rilevato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di estorsione, posto in essere tra il 16.10.2016 e il novembre 2016 in danno della madre del Boscarino, deceduto nel dicembre di quell’anno perché caduto in un agguato dei fratelli De Simone Christian e De Simone Roberto e di Greco Davide che lo hanno ucciso a colpi di arma da fuoco e per la cui condotta hanno riportato una sentenza di primo grado alla pena detentiva perpetua.

Come emerso dagli atti di indagine, i fatti sono scaturiti dal contrasto tra i componenti della famiglia De Simone e Boscarino; in particolare, la perdita di un grosso quantitativo di droga sequestrata dalle forze dell’ordine ha costituito l’antefatto dal quale sono derivate dapprima le richieste estorsive e successivamente l’omicidio di Boscarino Alessio.

La madre di quest’ultimo sarebbe stata costretta da De Simone Fabio a corrispondere la somma di 5.5000 euro quale risarcimento per il sequestro della droga, reato per il quale è stata adottata nei suoi confronti l’odierna misura cautelare.