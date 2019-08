Siracusa, "Giù le mani dai bambini": manifestazione al Monumento ai caduti

Un evento di sensibilizzazione sugli eventi di Bibbiano si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri al Monumento ai caduti, a Siracusa.

Analoghe manifestazioni si sono tenute in altre città italiane. Nel capoluogo aretuseo l'appuntamento denominato "Giù le mani dai bambini" è stato organizzato da liberi cittadini e genitori attivi, che non vogliono avere alcuna etichetta politica.

L'evento prende le mosse dal caso dei bambini di Bibbiano e dall'inchiesta "Angeli e demoni" della Procura di Bologna che ha intercettato oltre 80 casi di sottrazione alle famiglie e successivo affido illegale di bambini.

Hanno partecipato tanti genitori presenti con i loro bambini. L'attrice Nadia Iemmolo ha recitato poesie dedicate ai bambini. a concludere l'evento canti e il lancio di palloncini bianchi simbolo di un'innocenza che non deve essere violata né per interessi economici né per speculazioni politiche.