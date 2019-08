Priolo Gargallo, tsunami in Comune: il sindaco Gianni azzera la Giunta, si dimette la presidente del Consiglio comunale

Cambio totale di direzione all'interno del Comune di Priolo Gargallo, dove, proprio ieri, il sindaco Pippo Gianni ha annunciato di aver azzerato la Giunta.

"Un atto di riflessione generale. - commenta Gianni a SiracusaPost.it - Bisogna capire con chi e cosa fare tra poco, in autunno, quando ci sarà da affrontare ancora una volta situazioni complesse legate all'inquinamento, e altro ancora. Peraltro la Giunta sarà incrementata di una unità, quindi ci sarà un assessore in più".

Parallelamente la presidente del Consiglio comunale, Francesca Marsala, ha annunciato le sue dimissioni, a seguito della vicenda giudiziaria che vede il marito coinvolto in caso di corruzione all'interno del Municipio.

Il fatto di cronaca è ormai noto: Vincenzo Iannì, marito della Marsala e dipendete comunale Ufficio Tributi, e un dipendente di una società della zona industriale, accusati, in concorso, di reati contro la pubblica amministrazione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Iannì, avrebbe dichiarato dimensioni false della sede della Belzona Service s.r.l, al fine di non far pagare a quest'ultima la tassa sui rifiuti per un risparmio di 42.650,00 euro. In cambio, Iannì avrebbe ottenuto, tra le altre cose, anche l’assunzione del figlio nella medesima società. Per tale motivo al momento Iannì si trova ai domiciliari.

"Approfittando delle dimissioni della presidente - conclude Gianni - facciamo Giunta e presidente in un unico blocco cercando di riequilibrare il tutto".