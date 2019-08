Siracusa, servizio igiene urbana: tutto pronto per la nuova gara d'appalto, domani la pubblicazione. Proroga a Tekra per sei mesi

Sarà pubblicato domani il nuovo bando per la gara d'appalto europea, della durata di sette anni, per l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana di Siracusa. Proprio oggi pomeriggio il dirigente del settore Ambiente, Gaetano Brex, ha approvato gli atti di gara del bando adeguandoli al decreto Sblocca cantieri, recentemente approvato.

Il bando potrebbe essere pubblicato già domani. Ad ogni modo, per garantire la continuità del servizio il dirigete del settore ha firmato un’ordinanza con la quale si concede una proroga per altri sei mesi alla Tekra che, quindi, opererà fino al 31 gennaio.

La nuova gara del servizio di Igiene urbana, sarà presentata sabato 3 agosto alle 11,15 nel corso di una conferenza stampa, che si terrà nella Sala “Archimede” di piazza Minerva 5.

All’incontro con i giornalisti, saranno presenti, il sindaco Francesco Italia e l’assessore all’Ambiente Pietro Coppa.