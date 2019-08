Un nuovo portiere per la Sicula Leonzio, è Emanuele Nordi

Un nuovo portiere per la Sicula Leonzio. Si tratta di Emanuele Nordi, nato a Comacchio il 23 aprile 1984.

Cresciuto nel settore giovanile della SPAL, fa l’esordio tra i professionisti con la società emiliana in Serie C nel 2005. Nordi ha anche vestito le maglie di Teramo, Taranto, Gela, Frosinone, Trapani, Alessandria, Albinoleffe, Catanzaro e Virtus Francavilla, totalizzando oltre 400 presenze in carriera.

“Sono contento di essere alla Sicula Leonzio – ha detto Emanuele Nordi –. La volontà di prendermi per me è fondamentale. La società è seria ed ambiziosa. Trovare una società modello come la Sicula Leonzio mi ha spinto ad accettare con entusiasmo. Pronto a dare il massimo come sempre”.