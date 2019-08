Priolo Gargallo, via alla formazione gratuita per i test di accesso alle Facoltà di Medicina e Biologia

Prenderanno il via ad ottobre, al Ciapi, i corsi di formazione gratuiti per la preparazione ai test di accesso alle Facoltà di Medicina e Biologia, e saranno in lingua italiana, per l’accesso alla facoltà italiane e in lingua inglese per le facoltà all’estero.

L'iniziativa è frutto di un protocollo d’intesa siglato ieri tra il Sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, che ha promosso l”iniziativa, il Commissario Straordinario del Ciapi, Natale Zuccarello e Dario Triolo, Presidente di Pharmamed, la società siciliana che si occupa di preparare i giovani ai test per le università a numero chiuso.

“Tanti giovani brillanti che non hanno possibilità economiche - ha detto il Sindaco Gianni - potranno cosi’ studiare ed avere in futuro importanti sbocchi lavorativi”.