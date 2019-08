Chiusura della pagina Siracusa sul Giornale di Sicilia, la protesta lunedì

Sit-in contro la chiusura delle pagine di Siracusa sul quotidiano Giornale di Sicilia. Dopo la notizia, infatti, data dagli editori, di voler chiudere la redazione, è arrivata anche la conferma della cancellazione della pagina dedicata alla provincia aretusea dallo storico giornale siciliano. La protesta, organizzata da Assostampa, è stata indetta per lunedì 5 agosto 2019 dalle ore 10:30 sotto la sede del giornale.

"Il problema occupazionale, che come sindacato ci impegniamo a difendere e tutelare fino allo stremo, si aggiunge alla perdita di un pezzo di democrazia per questo territorio. - si legge in una nota di Assostampa - Quando chiude un giornale tutta la comunità deve sentirsi più povera. Noi giornalisti siracusani, con in testa la segreteria regionale di Assostampa Sicilia e la segreteria di Siracusa, invitiamo la politica, le istituzioni, tutti i sindaci della provincia, i sindacati, le associazioni datoriali, quelle sportive e quelle del volontariato, al sit in di lunedì mattina. Sarà anche un modo per difendere un pezzo della propria città e per dire grazie a dei professionisti che, con i loro racconti, hanno contribuito al dibattito, alla denuncia e alla promozione culturale."

Stessa sorte tocca ai territori di Messina, Catania e Ragusa