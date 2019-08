Siracusa, sarà il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a riaprire Castello Eurialo

Torna a splendere il Castello Eurialo di Siracusa, dopo gli interventi di pulizia da erbacce e alberi bruciati. Il sito culturale sarà aperto da sabato, alle 10, quando, a tagliare il nastro, sarà il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, insieme al direttore del Parco archeologico Calogero Rizzuto, al soprintendente ai Beni culturali Donatella Aprile, al sindaco di Siracusa Francesco Italia e ai primi cittadini dei Comuni del Parco.

“Il sito di Castello Eurialo – dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – ritorna da sabato a essere un importante attrattore culturale e turistico per tutta la Sicilia. La nuova governance del sistema Parchi, dotati di autonomia finanziaria e organizzativa, comincia a dare risultati, riportando in primo piano siti di straordinaria bellezza che troppo a lungo hanno sofferto. Oltre al Castello Eurialo, penso ad esempio alla Villa romana del Tellaro di Noto, dove sono in corso lavori di manutenzione che ridanno visibilità al sito e ai prossimi interventi per il Museo Paolo Orsi. Iniziamo un nuovo corso in cui i luoghi della cultura diventano aree dove i siciliani ritrovano il rapporto identitario con la propria terra”