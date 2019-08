Palermo, intensificati per l’estate i controlli al porto

In concomitanza con l’inizio della stagione estiva, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha disposto un’intensificazione dei controlli dei traffici illeciti presso il porto. Il dispositivo di contrasto attuato dalle Fiamme Gialle nei confronti dei passeggeri sbarcati dai traghetti provenienti da Genova, Napoli, Salerno, Civitavecchia, Livorno, Cagliari, ed altre isole siciliane, ha consentito di sequestrare oltre 100 dosi di sostanze stupefacenti (hashish, marijuana ed eroina), individuate anche grazie al fiuto dei cani antidroga. Complessivamente sono state segnalate alla Prefettura 14 persone per detenzione di sostanze stupefacenti (8 solo nella settimana appena trascorsa). Fin dai primi giorni del mese di giugno, i finanzieri che operano nell’area portuale hanno effettuato oltre 100 controlli sui passeggeri sia in partenza che in arrivo nel porto del capoluogo siciliano (oltre 300 mila persone sbarcate e circa 240 mila all’imbarco).