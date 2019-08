Canicattini Bagni, libri di testo gratuiti e agevolazioni: avviate le procedure

Aperti i termini per le procedure per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019-2020 per gli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, le cui famiglie presentino un reddito Isee valido per il 2019, pari o inferiore a 10.632,94 euro.

Per la richiesta del contributo dovrà essere utilizzato lo schema di domanda scaricabile dal sito web del Comune www.comunedicanicattinibagni.it dal menù “Uffici e Procedimenti” sezione “Pubblica istruzione e Università”.

Le istituzione scolastiche dopo aver ricevuto le domande provvederanno a trasmetterle ai Comuni di residenza entro e non oltre il 31 Ottobre 2019.