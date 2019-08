Siracusa, sequestrati 200 chili di cibi scaduti: chiuso un ristorante

Ancora controlli della Polizia di Stato di Siracusa all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione, voluti dal Questore di Siracusa, Gabriella Ioppolo.

Con il supporto di personale del Sian (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asp di Siracusa) e della Polizia Municipale, gli Agenti della Polizia di Stato hanno denunciato il titolare di un’attività di ristorazione, sita nel quartiere Neapolis, per violazioni della normativa sulla sicurezza e la conservazione degli alimenti.

All’interno dei locali sono stati rinvenuti e sequestrati 200 chilogrammi di cibi scaduti ed altri in cattivo stato di conservazione. Gli ambienti del locale risultati in carenti condizioni di igienico – sanitarie.

La struttura è stata chiusa fino al ripristino delle condizioni igieniche ottimali previste dalla legge.

Il titolare è stato sanzionato amministrativamente per violazioni delle norme sulla pubblicità e la mancanza delle previste autorizzazioni per le attività rumorose.