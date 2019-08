Noto, rifiuti abbandonati: 11 persone denunciate per reato ambientale

Intensi i controlli della Polizia Municipale, avviati nei giorni scorsi, all’ingresso di Marzamemi, nei pressi della fonte Rosana sulla Ss 115 Noto-Rosolini e in contrada Fiumara, dove sono stati trovati cumuli di spazzatura. Per reato ambientale 11 persone saranno denunciate alla Procura della Repubblica e sanzionate. Sul posto effettuate le bonifiche.

Lo ha annunciato l’assessore all’Igiene urbana Giovanni Campisi: "In questi ultimi tre giorni sono proseguite le azioni di bonifica e controllo del territorio - ha detto - per ridare decoro e sicurezza a molte zone violentate da incivili delinquenti. Grazie agli elementi rinvenuti nei sacchi abbandonati, è stato possibile risalire agli autori: 9 sono le persone individuate dopo i controlli a Marzamemi, una dopo i controlli nei pressi della fonte Rosana e un’altra dopo i controlli in contrada Fiumara"