Siracusa calcio fuori dal campionato, l'associazione Avanti insieme: "Avviare un confronto franco e veritiero sul futuro"

"Riteniamo che debba subito avviarsi un confronto franco e veritiero sul futuro del calcio professionistico, così da essere in grado di mettere in campo la formulazione di un’idea condivisa e di ampia prospettiva emarginando tutti coloro che usano anche la fede calcistica per avvelenare il dibattito su una questione così importante e molto sentita da cittadini e tifosi.". Così si esprime il direttivo dell'associazione Avanti insieme, sulla vicenda del Siracusa calcio, rimasto fuori dal campionato di serie D.

"Auspichiamo - si legge in una nota - che l’Amministrazione sappia tutelare nelle opportune sedi il Siracusa contro chi omettendo una misura disciplinare in corso, ha complicato l’iter amministrativo di adesione alla Manifestazione d’interesse, anche in considerazione delle esperienze pregresse"