Siracusa, morte Paolo Munafò: aperta inchiesta su incidente

La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per verificare le responsabilità dell'incidente a seguito del quale è rimasto vittima Paolo Munafò, 19 anni.

Il fatto si è consumato venerdì scorso, nel primo pomeriggio, quando Munafò, a bordo del suo scooter si è scontrato con un'auto in Corso Gelone, all'incrocio con via Ticino.

Il ragazzo è stato condotto all'Ospedale Umberto I° dove è stato immediatamente sottoposto a tac e poi trasportato all'Ospedale Garibaldi di Catania dove, dopo due giorni di coma, è morto.

Ieri i funerali alla Chiesa del Sacro Cuore.