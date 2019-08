Siracusa, quest'anno al Teatro Greco registrati quasi 200mila spettatori

Si chiude sabato la stagione al Teatro Greco di Siracusa con la Turandot.

Quest'anno sono state registrate quasi 200mila spettatori.

“Sarebbe bello festeggiare questa stagione memorabile ritrovandoci sabato tutti al Teatro – ha detto l'assessore alla Cultura Fabio Granata - per una serata indimenticabile e sopratutto per darci appuntamento a maggio 2020 per una stagione che sarà ancora più articolata e nella quale sarà allestito almeno un altro grande luogo di spettacolo ( Ara di Ierone o Anfiteatro Romano) per stabilizzare sia la grande lirica che nuove offerte culturali legate alla musica leggera e Jazz. La collaborazione della Amministrazione Comunale con l’Inda, con la Regione Siciliana e con grandi Associazioni culturali – ha infine detto l'assessore Granata - ha dato e darà frutti rigogliosi e importanti”.