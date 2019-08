Augusta, Gregoretti: sbarco completato, a bordo arrestati 2 presunti scafisti

Sono sbarcati ad Augusta, ieri, dopo giorni di stop al Porto, i migranti a bordo della nave Gregoretti per poi essere trasportati nell'hotspot di Pozzallo, dal quale saranno redistributi in diversi Paesi Ue che hanno dato la loro disponibilità per l'accoglienza.

I primi a scendere sono stati coloro che avevano problemi sanitari e quindi necessità di assistenza medica. I migranti sbarcati sono destinati al centro di accoglienza di Pozzallo per poi essere smistati nei 5 paesi Ue che li accoglieranno. A bordo della nave Gregoretti c'erano anche 29 persone con diverse patologie, tra cui 20 casi di scabbia, uno di tubercolosi, uno di cellulite infettiva a un piede, tre di staffilococco, uno di pidocchi e tre casi di micosi.

A bordo, la Polizia di Ragusa ha fermato due extracomunitari ventenni, un senegalese ed un gambiano, perché ritenuti gli scafisti dell'imbarcazione su cui viaggiava un gruppo di migranti soccorsi dalla nave della Guardia Costiera. Sono indiziati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Le Squadre Mobili di Ragusa e Siracusa hanno lavorato insieme tutta la notte per raccogliere gli indizi a loro carico. Le indagini sono tuttora in corso per individuare i complici. La Procura della Repubblica di Ragusa, dopo la convalida del provvedimento, trasmetterà gli atti alla Procura di Siracusa perché i migranti sono sbarcati ad Augusta anche se sono stati poi immediatamente trasferiti nell'hotspot di Pozzallo.