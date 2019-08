Nel Siracusano, rimosso dal fondale un proiettile di grosso calibro e munizioni

Interventi urgenti, disposti dalla Prefettura di Siracusa, Trapani e Agrigento sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, al fine di neutralizzare 48 pericolosi ordigni esplosivi e 1.050 munizioni per armi da reparto.

Nel Siracusano, in particolare, due gli interventi: ad Augusta, il 15 ed il 22 luglio, sono stati rimossi e messi in sicurezza 1 proiettile di grosso calibro e 50 munizioni da 12,7 mm; a Portopalo, nelle località turistiche di Scalo Mandrie e Baia Kaibo, dove il 13 luglio sono stati bonificati 1 proiettile di grosso calibro e una cassa contenente 1.000 colpi da 7,7 mm rivenuti a soli 1,5 metri di profondità ed a 50 metri dalla costa.

Tutti gli ordigni ritrovati, risalenti alla seconda guerra mondiale, sono stati rimossi dal fondo e sono stati trasportati nelle zone di sicurezza