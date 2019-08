Siracusa, presto una rotonda all'incrocio fra viale Santa Panagia e via Mazzanti

Sarà realizzata, entro il 2 settembre, una nuova rotatoria stradale all'incrocio fra viale Santa Panagia e via Mazzanti.

I lavori saranno effettuati nel mese di agosto approfittando del minor traffico veicolare.

“Un’opera necessaria, e da realizzare al più presto per lo snellimento del traffico e la sicurezza della circolazione veicolare nella zona, la rotatoria - specifica il Sindaco di Siracusa, Francesco Italia - collegherà, inoltre, anche la nuova strada in costruzione per raggiungere direttamente viale Scala Greca. Il nostro obiettivo è dotare l’area e la città di una viabilità urbana più agevole, sicura e con meno ingorghi stradali”.