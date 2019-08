Siracusa, effettuato rifacimento manto stradale in Contrada Arenella

Stanno per concludersi i lavori di rifacimento del manto stradale in contrada Arenella, dove da quasi un decennio non erano stati effettuati interventi di manutenzione.

Il bisogno di intervento era venuto fuori da un incontro tra Amministrazione e cittadini lo scorso 12 Luglio. La notizia sulle pagine social del Comune di Siracusa.