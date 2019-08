Promozione turistica, dalla Regione fondi ai Comuni destinatari di riconoscimenti: ci sono Noto, Ferla e Palazzolo Acreide

Trasferimenti regionali per Comuni insigniti con prestigiosi riconoscimenti per l'attività di promozione e attrazione turistica, per la gestione sostenibile del territorio e per la salvaguardia dell'immenso patrimonio artistico e naturalistico siciliano. A prevedere tutto questo è un decreto firmato dall'assessore alle Autonomie locali Bernadette Grasso e da quello dell'Economia Gaetano Armao.

Il Comune di Noto tra i Comuni siciliani che riceveranno dalla Regione un contributo per essersi aggiudicato nel 2018 la Bandiera verde, ovvero il riconoscimento che assegnato da oltre 2 mila pediatri italiani alle spiagge ritenute adatte ai bambini. Si tratta di un milione di euro che sarà suddiviso tra quei Comuni ai quali è stata assegnata la Bandiera Blu (Menfi, Lipari, Santa Teresa di Riva, Tusa, Ispica e Ragusa) e quella Verde (Catania, Giardini Naxos, Balestrate, Cefalù, Palermo, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Vittoria, Noto, Campobello di Mazara, Marsala e San Vito Lo Capo).

Ai Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" saranno suddivisi 700.000 euro: tra questi figurano, per la provincia di Siracusa i Comuni di Ferla e Palazzolo Acreide. I contributi dovranno essere destinati all'attivazione e al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e la promozione territoriale e turistica.

Inoltre, la Regione ha stanziato un milione di euro, a valere sulle riserve del Fondo delle autonomie locali, in favore di sette Comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. A Pachino, in base alla popolazione residente, sono destinati 204mila euro.

