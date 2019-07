Siracusa, saranno avviate presto le procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti medici di emergenza

Saranno avviate immediatamente le procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti medici di emergenza-urgenza al fine di risolvere le forti criticità che esistono nel siracusano, in particolare al Pronto soccorso di Noto.

A consentire l’avvio delle procedure è stato l’assessore regionale della Salute Ruggero Razza che, accogliendo immediatamente la richiesta del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, ha autorizzato l’Azienda, in deroga alle disposizioni esistenti, a reclutare dirigenti medici per quelle unità ritenute strettamente necessarie ad assicurare, nell’immediato, l’assistenza e le prestazioni altamente specialistiche in Medicina di emergenza-urgenza.