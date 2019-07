Priolo Gargallo, chiuso per amianto il plesso scolastico La Pineta

E' stato chiuso il plesso scolastico La Pineta a Priolo Gargallo perchè riscontrata la presenza di amianto e, contestualmente, è stato avviato l'iter per costruire un nuovo edificio didattico. Plaude all'iniziativa il Comitato Scuole Sicure di Siracusa, presieduto da Angelo Troia, che ha avviato un’interlocuzione con l’Amministrazione comunale priolese già da tempo.

“Si è giunti a questo atto esemplare - scrivono i vertici del Comitato - grazie all’interessamento di alcuni cittadini, tra cui Francesco Bosco, Eleonora Buccheri, Rosario Pulvirenti, Lucia Sarcià, Monica Carta e Teresa Lauria, e soprattutto per la forte, chiara, decisa e risolutoria presa di posizione del primo cittadino, Pippo Gianni, che ha dato un segnale di svolta al futuro dell’edilizia scolastica nel territorio provinciale, dicendosi anche disponibile ad applicare la stessa procedura, ove i fondi lo consentano, per altri edifici pubblici in cui siano presenti materiali che attentino alla salute dei cittadini”.