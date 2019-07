Siracusa, violato divieto di avvicinamento ad ex moglie: arrestato 43enne

Avrebbe violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie più di una volta. Per tale motivo, i Carabinieri, in esecuzione del provvedimento di aggravamento misura cautelare emesso dal Tribunale di Siracusa, hanno arrestato il siracusano Marco Cancellieri, 43 anni, operaio con precedenti di polizia.

L'uomo è stato ristretto ai domiciliari.