Noto, progetto siti Unesco: riunione operativa del Comitato tecnico scientifico

Nuova riunione operativa ieri pomeriggio al Comune di Noto del Comitato tecnico scientifico e del gruppo di lavoro sul progetto che riguarda i Siti Unesco “Le Città Tardo Barocche del Val di Noto”, “Siracusa e le Necropoli rupestre di Pantalica” e “Villa Romana del Casale di Piazza Armerina”.

All’incontro erano presenti, tra gli altri, per il Comitato tecnico scientifico Fabio Granata, Guido Meli, Marco Nobile, Franco Sarbia, l’assessore ai Beni culturali del Comune di Noto Frankie Terranova, il responsabile dell’attuazione del progetto Paolo Patanè.

Tra gli atti già assunti la manifestazione di interesse per l’aggiornamento dei piani di gestione dei siti Unesco, con scadenza il 5 agosto.

Il progetto prevede cinque azioni: revisione e adeguamento dei piani di gestione; sistematizzazione delle conoscenze del patrimonio dei Siti Unesco Val di Noto, Villa Romana del Casale e Siracusa-Necropoli di Pantalica, e istituzione del relativo archivio unico; progettazione ed attuazione della comunicazione dedicata; cartellonistica; diffusione della conoscenza del patrimonio Unesco all’interno delle comunità locali e per i visitatori.