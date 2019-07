Augusta, caso Gregoretti: Sì allo sbarco, su nave 29 malati di cui 2 gravi

"Ci sono un caso di tubercolosi e un altro di cellulite infettiva; 20 scabbia e qualche altro caso con diverse patologie. In totale sono 29 i migranti con problemi di natura sanitaria". Il procuratore capo di Siracusa Fabio Scavone rende noti all'ANSA i risultati della relazione degli infettivologi che hanno monitorato i 116 migranti a bordo del pattugliatore Gregoretti ormeggiato al Pontile Nato della Marina militare nella rada di Augusta. "Oltre ai due casi di estrema gravità, anche gli altri devono avere le cure", dice Scavone.

"Nelle prossime ore darò l'autorizzazione allo sbarco perché abbiamo la certezza che i migranti non saranno a carico dei cittadini italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook in merito ai migranti a bordo di nave Gregoretti annunciando che "il problema è risolto". Cinque paesi, "Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo, più alcune strutture dei vescovi italiani - aggiunge - si faranno carico di questi 116 migranti". (ANSA).