Siracusa, alcuni bar e ristoranti ancora senza carrellati: Alfredo Foti (Pd) denuncia

Diverse attività commerciali nel settore bar ristorazione, a distanza di mesi dalle richieste presentate allo sportello per il rilascio e la consegna dei carrellati per la raccolta differenziata, non hanno avuto esitate le loro richieste. A evidenziare il problema è il dirigente provinciale del Pd, Alfredo Foti.

"I commercianti - scrive in una nota - sono costretti a differenziare in sacchi non conformi a quanto previsto nel capitolato d’appalto. Tutto ciò - prosegue -oltre a creare difficoltà e un disservizio, concorre ad alterare il decoro urbano della nostra città. Sotto il profilo igienico sanitario, peraltro, sono anche soggetti a sanzioni da parte degli organi di vigilanza sanitaria".

Da qui la richiesta di sollecitare il gestore ad ottemperare immediatamente alla consegna dei carrellati.