Siracusa, scavi archeologici in corso Umberto I: modifiche alla viabilità

Proroga nei limiti alla viabilità fino al 30 settembre non solo per i lavori di ripavimentazione del tratto di corso Umberto I, interposto tra via Albania e piazzale Marconi, ma anche per scavi archeologici, rilievi topografici e architettonici.

Infatti, dalle 18:01 del 31 luglio alle ore 18:00 del 30 settembre 2019, sarà ancora attivo il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati, in via G. Rubino, unico di marcia con direzione via Elorina e divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati.

Divieto di transito in viale Ermocrate, nel tratto interposto tra via G.M. Columba e via G. Rubino. Il terminal dei bus urbani e extraurbani sarà ancora tra le due bretelle di Foro Siracusano.

E ancora: in piazzale G. Marconi, sul lato destro del senso di marcia, nel tratto interposto tra via Elorina e via Tripoli, vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24. In via Malta, sul lato sinistro del senso di marcia, nel tratto interposto tra piazzale G. Marconi e Foro Siracusano, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24. In Foro Siracusano, nel tratto interposto tra via Malta e corso Umberto 1°, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 , ambo i lati.