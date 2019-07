Siracusa, l'ultimo straziante addio a Paolo Munafò: i funerali al Sacro Cuore.

Un ultimo straziane addio oggi a Paolo Munafò, il 19enne che ha perso la vita a seguito di un incidente stradale in Corso Gelone.

La Chiesa, il Sacro Cuore, è gremita. Un dolore immenso, ma composto. Le navate affollate dai compagni di classe, di sport, dalla famiglia distrutta dal dolore. Tantissimi i Carabinieri in divisa in segno di lutto e vicinanza al padre, comandate dei Carabinieri della stazione di Belvedere.

Negli annunci funebri il volto del giovane illuminato dal sole, nello sfondo un aereo, perché lui, Paolo, aveva una passione per gli aerei.