Siracusa, lotta allo spaccio di stupefacenti a scuola: intesa tra Comune e Prefettura

Prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole, non solo con presenza delle Forze dell'Ordine, ma anche con campagne di sensibilizzazione. Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato dal sindaco Francesco Italia e dal Vicario alla Prefettura Filippo Romano nell'ambito del progetto “Scuole sicure”.

Alla firma presenti anche il comandante della PM Miccoli, ed il capo di gabinetto del Prefetto Spampinato.

L’importo del finanziamento per il Siracusa, primo degli otto Comuni siciliani destinatari del fondo, è di € 49mila euro: il 50% per spese correnti (assunzione di 2 agenti a tempo determinato, formazione del personale, lavoro straordinario per campagne informative e controllo del territorio); il rimanente 50% da destinare a spese d’investimento come l'acquisto di mezzi ed attrezzature per il personale della Polizia Municipale.