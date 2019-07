Le Majorettes del Club Val D'Anapo di Palazzolo Acreide organizzano una serata per Graziella Valvo Italia

Avrebbe compiuto 80 anni, quest'anno, la professoressa Graziella Valvo Italia. In suo onore, le sue atlete, le Majorettes del Club Val D'Anapo di Palazzolo Acreide, hanno organizzato una serata di festa, il 3 agosto, nel centro storico di Palazzolo. Alle 20,30 ci sarà in corso Vittorio Emanuele l’inaugurazione di una sede, dove saranno esposti alcuni trofei vinti nel corso degli anni dalle majorettes, ma anche le divise che il gruppo indossava durante le manifestazioni e le gare alle quali partecipava. Subito dopo in piazza del Popolo ci sarà un momento dedicato al ricordo con le esibizioni curate dalle storiche majorettes