Siracusa, ripristinato il servizio di distribuzione dei presìdi salvavita per i diabetici: incontro chiarificatore all'Asp

Ripristinato il servizio di distribuzione dei presìdi salvavita per i bambini diabetici da parte dell'ufficio presso la sede di medicina riabilitativa dell’Asp alla Pizzuta.

Lo ha assicurato, per conto dell'Asp, il dott. Anselmo Madeddu, nel corso di un incontro che si è tenuto ieri pomeriggio presso la Direzione Generale dell'Azienda sanitaria con il Presidente dell'Associazione Siracusa Diabetici Salvo Macca, i consiglieri Comunali M5S Francesco Burgio e Chiara Ficara. Presente, a tutela dell'interesse collettivo, anche il Presidente del Consiglio Comunale, Moena Scala.

Madeddu, inoltre, ha garantito la massima attenzione per evitare che il problema possa verificarsi in futuro.

Durante l'incontro è stato approfondito il progetto, già sposato dall'Asp a settembre del 2018, che prevede la presenza di un diabetologo pediatrico del Centro di riferimento regionale del Policlinico di Catania, due volte al mese nell'ambulatorio di Diabetologia dell'ospedale Rizza, al fine di garantire la continuita' terapeutica tra la pediatria e la diabetologia dell'adulto.

Già oggi il Presidente dell'Associazione Siracusa Diabetici incontrerà gli uffici preposti per la definizione dei dettagli del servizio. A questo seguirà un ulteriore

incontro tra i vertici Asp e gli esponenti dell'Associazione per verificare passo pass la realizzazione del progetto.