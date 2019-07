Cinema, Martin Scorsese apre il New York Festival con The Irishman

The Irishman di Martin Scorsese apre il New York Film Festival. La premiere è per il 27 settembre a New York, in autunno si vedrà su Netflix. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa.

Attori: Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci