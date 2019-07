Priolo Gargallo, arsenico in atmosfera: Gianni presenterà esposto-denuncia

Presenterà un esposto-denuncia ai Carabinieri, il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, non appena saranno consegnati i risultati degli esami sull’arsenico in atmosfera.

Proprio questa mattina il primo cittadino ha informato i Carabinieri sulla vicenda, concordando insieme ai militari l'esposto-denuncia contro ignoti sarà formalizzato appena si avranno i risultati del monitoraggio in corso nei 4 punti cardinali del paese, eseguiti con apparecchiature specializzate, che prevedono anche il controllo dei venti, giorno e notte, e la verifica, non solo dell’arsenico, ma anche di eventuali altre sostanze, come il cadmio, il nichel e lo zolfo.