Siracusa, Pippo Gennuso torna all'Ars dopo il patteggiamento

Il deputato regionale Pippo Gennuso torna all'Ars dopo essere stato sospeso perché agli arresti domiciliari per un presunto caso di corruzione. Il parlamentare ha patteggiato a Roma a un anno e 2 mesi per il reato di traffico di influenze.

Esce di scena, quindi, Daniela Ternullo, prima dei non eletti alle ultime elezioni regionali nel collegio di Siracusa nella lista di Popolari e Autonomisti.

Insorge il gruppo all'Ars del M5S: “Il Ritorno in aula di Gennuso? la Severino va inasprita” affermano i deputati commentando il ritorno del deputato a sala d’Ercole.

“Se non si inasprisce la legge - affermano i deputati 5 Stelle – questo Parlamento e i parlamenti in genere sono destinati a perdere di credibilità".