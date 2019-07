Siracusa omaggia Enzo Maiorca, il primo affaccio sul Lungomare di levante porta il suo nome

L'affaccio al mare sul lungomare di levante in Ortigia, quello adiacente ala sede dell'Area Marina protetta del Plemmirio, è stato intitolato a Enzo Maiorca. Nella serata di ieri la scopertura della targa, da parte della figlia, Patrizia e del sindaco Francesco Italia, che suggella l'amore di un'intera città per uno dei suoi figli più illustri nel giorno in cui ricorreva il 31mo anniversario dell'ultimo record stabilito dal "re degli abissi" a -101 metri nelle acque di Fontane Bianche. Un record rimasto nella storia delle immersioni in apnea.

Nello slargo sono state posizionate 4 panchine che consentiranno di sedersi ad ammirare il mare per replicare lo stesso sguardo amorevole che Enzo Maiorca dedicava al suo mare.

in mattinata una veleggiata non competitiva organizzata dalla Lega Navale e attività di snorkeling gratuito coordinato dai diving accreditati con l'Amp, nel pomeriggio il ricordo sulla figura di Enzo Maiorca da parte di un giornalista Rai, Massimo De Angelis, che ha seguito in diretta e in esclusiva i tentativi di record di Maiorca. E a chiudere la giornata l'intitolazione dell'affaccio che racchiude anche un altro aspetto di cui Maiorca è stato antesignano, la cultura del rispetto del mare e l'impegno a difenderne con ogni mezzo, la sua integrità.