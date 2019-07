Siracusa, il sindaco Italia: "La verità sul bando per gli asili nido"

Si accende la discussione sulla questione della riapertura degli asili nido di Siracusa sollevata oggi da un intervento del Gruppo mamme.

Alle loro recriminazioni risponde il sindaco Francesco Italia, dando i riferimenti precisi sul bando per l'affidamento del servizio: "La gara - scrive in una nota - potrà essere pubblicata solo dopo l'approvazione del bilancio. La giunta - aggiunge - ha adottato lo schema di bilancio alla fine del mese di aprile e i revisori dei conti hanno espresso il parere all'inizio del mese di luglio. Per quanto riguarda le rette - puntualizza il primo cittadino - ricordo a tutti che la Corte dei Conti ha imposto le misure correttive al Consiglio Comunale e tra queste vi è l'obbligo di determinare rette che assicurino una copertura del 36 % dei servizi a domanda individuale e tra questi gli ausili nido. Il Consiglio Comunale - prosegue - ha giustamente adottato le misure correttive e la giunta ha determinato le rette tenendo conto degli obblighi imposti. Mentre per la prima volta la giunta - conclude - ha approvato una fascia di tariffazione gratuita per chi non ha le possibilità".